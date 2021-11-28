Линдси Лохан станет женой арабского президента финансового холдинга

Фото: twitter.com/lindsaycrave

Американская актриса Линдси Лохан планирует связать свою жизнь с арабским финансистом Бадером Шаммасем. Об этом звезда сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

— Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее, — написала она, опубликовав романтичную фотографию с избранником, на которой демонстрирует кольцо с бриллиантом.

У Линдси Лохан в прошлом уже были серьезные отношения. В 2015 году у актрисы был роман с бизнесменом Егором Тарабасовым. Влюбленные выглядели как счастливая пара, но за кулисами были бесконечные поездки предпринимателя и редкие визиты домой. Отношения пары зашли в тупик. Они попытались спасти союз, прибегнув к помощи семейного психолога, однако через время молодые люди расстались. Актриса призналась, что возлюбленный не раз поднимал на нее руку. Звезда заявила, что Тарабасов долгое время жил за ее счет и использовал ее славу, пишет Пятый канал.

На прошлой неделе о предстоящем радостном событии сообщила Манижа, участница музыкального конкурса Евровидение-2021. В Instagram певица призналась, что выходит замуж. Она опубликовала фото со своим избранником, который нежно целует счастливо улыбающуюся девушку в щеку.