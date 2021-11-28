Умер создатель бренда Off-White Вирджил Абло

Фото: Instagram / Вирджил Абло

Американский модельер и дизайнер одежды, создатель бренда Off-White, художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщается на его официальной странице в социальной сети Instagram.

— Мы опустошены, сообщая о кончине нашего любимого Вирджила Аблоха, беззаветно преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, его сестра Эдвина Абло, его родители, урожденные и Юнис Абло, и многочисленные дорогие друзья и коллеги, — говорится в сообщении.

Причиной смерти Абло стало редкое онкологическое заболевание — сердечная ангиосаркомой, с которым он боролся более двух лет.

— Вирджил был движим своей преданностью своему ремеслу и своей миссии открывать двери для других и создавать пути для большего равенства в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии самого себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения, — отмечают близкие Абло.

30 сентября 1980

Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 в штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. В 2018 году журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире.