Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Контакты России с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции являются «очень позитивными». Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий». <...> Это технологический процесс, и там много технологически разных задач, — рассказал представитель Кремля.

По словам Песков, есть основания полагать, что взаимное признание сертификатов получится согласовать в течение нескольких месяцев, пишут «Известия».

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До этого стало известно, что американская торговая палата в России обратилась в Госдеп Соединенных Штатов с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Известно, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.

Идею взаимного признания вакцин против коронавирусной инфекции ранее поддержали в итальянском министерстве здравоохранении. В настоящий момент Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) изучает и оценивает разработанные в России и Китае препараты от заболевания.