Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Фото: Администрация президента РФ

Контакты России с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции являются «очень позитивными». Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий». <...> Это технологический процесс, и там много технологически разных задач, — рассказал представитель Кремля.

По словам Песков, есть основания полагать, что взаимное признание сертификатов получится согласовать в течение нескольких месяцев, пишут «Известия».

1/2
2/2

До этого стало известно, что американская торговая палата в России обратилась в Госдеп Соединенных Штатов с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Известно, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.

Идею взаимного признания вакцин против коронавирусной инфекции ранее поддержали в итальянском министерстве здравоохранении. В настоящий момент Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) изучает и оценивает разработанные в России и Китае препараты от заболевания.

Читайте также:
Коронавирус Вакцинация сертификаты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте