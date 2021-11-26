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Американская торговая палата попросила Госдеп признать «Спутник V»

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Политика
Американская торговая палата попросила Госдеп признать «Спутник V»
state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Американская торговая палата в России обратилась в Госдеп Соединенных Штатов с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Об этом сообщил президент организации Алексис Родзянко.

Он рассказал, что на данный момент для поездки из РФ в США необходима виза, которую «сейчас невозможно получить», и прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.

— Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — сообщил Родзянко.

Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение, сообщают «Известия».

В пресс-службе Минздрава России рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в Соединенные Штаты письмо с соответствующим предложением.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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