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Полиция стала задерживать фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

Юлия Курганова

Происшествия
Полиция стала задерживать фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»
Фото: МВД

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 28 ноября, проводят задержания фанатов столичного клуба ЦСКА после матча с «Зенитом». По окончании игры фанаты москвичей зажгли несколько десятков файеров.

Отмечается, что окончании матча, в котором питерская команда обыграла хозяев поля со счетов 2:0, полицейские не выпустили фанатов с их секторов на арене ЦСКА. На протяжении примерно часа болельщики на холоде ждали, пока их начнут выпускать со стадиона.

Утверждается, что были произведены задержания, связанные с пиротехническим шоу на арене.

Официальным комментарием МВД России РЕН ТВ пока не располагает.

Экс-глава фан-клуба «Спартака» отпущен под залог. Сумма залога составила один миллион рублей. Коршунов проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

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