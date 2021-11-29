Дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой опубликовала совместные фото с актрисой

Кадр из фильма «Зеркало»

В День матери дочь тяжелобольной актрисы Маргариты Тереховой Анна публично поздравила маму с праздником. Она опубликовала редкие свежие снимки с родительницей, перемежая их фото из семейного архива, когда звезда советского кино была молодой.

— Мама, счастье — когда ты рядом! Спасибо за все, — написала дочь артистки.

Фанаты поблагодарили Анну Терехову за возможность увидеть звезду фильмов «Собака на сене» и «Зеркало» и оставили под постом множество восхищенных комментариев.

«Какая красивая! Обожаю!»; «Анечка, ваша мама потрясающая, восхитительная, любимая! Вы очень похожи!»; «Прекрасная, любимая, несравненная!»; «Какие замечательные фотографии! Будьте только здоровы!» — написали пользователи.

Отметим, что Маргарите Тереховой 79 лет, она много лет страдает от неизлечимого недуга — болезни Альцгеймера. Актриса уже не узнает родных и не может передвигаться самостоятельно. Всю заботу о ней взяла на себя 51-летняя дочь Анна Терехова.

Сын Маргариты Тереховой рассказал о болезни актрисы. Александр сообщил о том, что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина — прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Родственники звезды не хотят, чтобы зрители видели актрису в таком состоянии.