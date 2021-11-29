Завершается второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Столичные коммунальщики завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе, они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов. После завершения всех работ эти очистные сооружения будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам, — рассказал заммэра.

По его словам, на сегодняшний день специалисты почти завершили строительно-монтажные работы. Ведется технологическая наладка и технологический пуск оборудования.

— Ряд блоков, например, фильтры грубой очистки, уже работают на полную мощность, планируем завершить все мероприятия по тестированию оборудования до конца года. 90 процентов смонтированного оборудования — это продукция отечественных производителей, оно надежное и эффективное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Его использование, по нашим подсчетам, позволит на 10 процентов сократить энергопотребление, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что после реконструкции на Люберецких очистных сооружениях появится фактически безотходное производство. Образующийся в процессе очистки осадок будет использоваться для переработки заводом по производству удобрений.

Накануне о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, второй этап завершается с опережением графика.