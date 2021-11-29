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В ЦСКА прокомментировали ситуацию с болельщиками после матча с Зенитом

Полина Долганова

Спорт
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с болельщиками после матча с Зенитом
Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Футбольный клуб ЦСКА в понедельник, 29 ноября, выпустил официальное заявление после произошедшего во время домашнего матча с «Зенитом».

В сообщении команды говорится, что клуб пытается разобраться в ситуации.

— Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками, — говорится в сообщении.

В ЦСКА также отметили, что пиротехника впервые за всю историю ВЭБ Арены, на которой проходила игра, использовалась в таком масштабе.

В клубе добавили, что осуждают тех, кто совершил такие противоправные действия.

В сообщении также говорится, что ФК обеспечит бесплатную юридическую консультацию для болельщиков.

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание болельщиков могло быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили под занавес игры.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности.

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