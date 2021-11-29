Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» за девять месяцев вырос в три раза

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Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в высокотехнологичное производство города вырос в три раза за январь — сентябрь 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за девять месяцев 2021 года резиденты технополиса вложили в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы более 21,6 миллиарда рублей. В тот же период 2020 года сумма инвестиций превысила 7,3 миллиарда рублей.

— Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 миллиарда рублей, а также в 4,3 раза больше совокупных вложений резидентов за три квартала 2019 года, которые превысили пять миллиардов рублей, — сообщил Ефимов.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше всего средств было вложено производителями фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования. Он уточнил, что за шесть месяцев их инвестиции превысили 13 миллиардов рублей.

Также более 7,3 миллиарда рублей инвестировали предприятия кластера микроэлектроники — производители микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий. Представители кластера высокотехнологичных производств, специализирующиеся на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, развивают производство канатно-транспортных систем, холодильного оборудования, учебных образовательных комплексов и вложили более 458 миллионов рублей.

— Благодаря преференциям особой экономической зоны инвесторы реализуют проекты с максимальной эффективностью, обеспечивая город востребованной продукцией и высококвалифицированными рабочими местами. Только по итогам прошлого года резиденты создали около 1,3 тысячи рабочих мест, — передает слова генерального директора «Технополиса «Москва» Геннадия Дегтева официальный сайт мэра Москвы.

Недавно особая экономическая зона «Технополис «Москва» привлекла двух новых высокотехнологичных производителей. Их мощности разместятся в лабораторно-промышленных корпусах площадки «Алабушево» в Зеленограде. Одна из компаний занимается производством измерительного оборудования высокой точности, а другая создает водоочистительные материалы. В общей сложности производства арендовали свыше 1,5 тысячи квадратных метров площадей.