Строительство четырех развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году

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Россия, Московская область, Осташковское шоссе Карта всех событий

Строительство одной из четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Все четыре развязки планируется достроить у 2024 году. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развязка на пересечении с Осташковским шоссе готова уже на 44 процента.

— В настоящее время идет строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройство дождевой канализации и прокладка слаботочных систем. Работы планируется завершить в 2022 году, — отметил Бочкарев.

Также на 24 процента завершено строительство развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. На ней сейчас ведутся работы по устройству опор, пролетного строения путепровода через МКАД, временных и постоянных съездов, а также демонтаж существующего путепровода и переустройство инженерных коммуникаций.

Развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей, а также с улицами Верхние Поля и Капотней откроются к 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 27 ноября, Андрей Бочкарев сообщил, что станция «Новомосковская» Сокольнической линии метро готова почти на треть. По его словам, «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией столичной подземки. Здесь разместят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха, а также дополнительно утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах.