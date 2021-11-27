Андрей Бочкарев: Станция «Новомосковская» Сокольнической линии готова на 30 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Станция «Новомосковская» Сокольнической линии метро готова почти на треть. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Новомосковская» завершаются работы по сооружению котлованов, идет устройство конструктива станционного комплекса. Общую готовность станции оцениваем в 30 процентов, — цитирует заммэра пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Андрей Бочкарев добавил, что сейчас завершаются работы по подготовке территории и выносу инженерных коммуникаций в районе будущей транспортной развязки на участке Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны.

По его словам, «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией столичной подземки. Здесь разместят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха, а также дополнительно утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах.

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что размещение дополнительного оборудования потребовало от проектировщиков нестандартных инженерных решений — необходимо было вписать технику в конструктивную оболочку и не нарушить архитектурный облик станционного комплекса.

— Чтобы решить эту сложную задачу, мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса, — пояснила она.

Анна Меркулова добавила, что увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий.

Ранее в субботу Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные работы на всех пяти станциях первого участка будущей Троицкой линии метро — от «Новаторской» до «Мамырей» — к настоящему моменту выполнены более чем на 50 процентов.