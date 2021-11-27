Андрей Бочкарев: Конструкции пяти станций Троицкой линии метро готовы более чем наполовину

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Монолитные работы на всех пяти станциях первого участка будущей Троицкой линии метро — от «Новаторской» до «Мамырей» — к настоящему моменту выполнены более чем на 50 процентов. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на всех станциях специалисты продолжают возводить основные конструкции. Так, например, на станции «Университет Дружбы Народов» эта работа уже почти завершена. Кроме того, рабочие ведут на станции обратную засыпку котлована и монтируют инженерные системы.

На втором месте по степени завершенности — более чем на три четверти — располагается станция «Тютчевская». Там уже готовы ограждающие конструкции котлована, а земляные и архитектурно-отделочные работы практически подошли к концу.

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, специалисты также ведут отделочные работы на станции «Новаторская».

Участок Троицкой линии метро с пятью станциями — от «Новаторской» до «Бачуринской» — завершен на 44 процента. Об этом Андрей Бочкарев сообщил 26 ноября.

По его словам, работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта уже практически завершены. А проходка перегонных тоннелей готова на 94 процента.