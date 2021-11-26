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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства участка Троицкой линии метро

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства участка Троицкой линии метро
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Участок Троицкой линии метро с пятью станциями — от «Новаторской» до «Бачуринской» — завершен на 44 процента. Об этом заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил 26 ноября.

По его словам, работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта уже практически завершены. А проходка перегонных тоннелей готова на 94 процента.

— В активной фазе находятся работы по устройству железобетонных конструкций и устройству жесткого основания верхнего строения путей, — рассказал заместитель мэра.

Андрей Бочкарев также отметил, что этот участок был спроектирован по BIM-технологии, что стало первым случаем ее использования при постройке метро в России.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в тоннелепроходке на участке готово восемь однопутных тоннелей из десяти, связавших между собою «Новаторскую», «Университет Дружбы Народов», «Улицу Генерала Тюленева», «Тютчевскую» и «Мамыри».

— Продолжается проходка обоих перегонных тоннелей между строящимися станциями «Мамыри» и «Бачуринская», тоннелепроходческие щиты «Дарья» и «Евгения» уже в совокупности преодолели три четверти запланированного пути, — уточнил Кравцов.

22 ноября завершилась проходка трех перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что сразу три щита заканчивают проходку на участке. После начнется обустройство котлованов и строительство станций.

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