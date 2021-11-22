Завершена проходка трех тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

Завершена проходка трех перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что сразу три щита заканчивают проходку на участке. После начнется обустройство котлованов и строительство станций.

— Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан — от «Селигерской» до «Физтеха», и поселок Северный получит свою станцию метрополитена, — отметил мэр.

Также глава города заявил, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание порядка 500 тысяч человек.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что после окончания проходки планируется начать благоустройство тоннелей.

— Сейчас приступаем к благоустройству перегонных тоннелей. На станции «Яхромская» дотационный комплекс до середины следующего года будет закончен. Станция «Лианозово» уже почти готова, и здесь приступаем к разработке котлована, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о завершении технологического присоединения станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Чтобы снабдить станцию электроэнергией, специалистами были проложены две кабельные линии напряжением 20 киловатт. Сети 20 киловатт отличаются высокой надежностью и позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети, отметили в ведомстве.