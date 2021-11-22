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Новую станцию БКЛ «Аминьевская» подключили к электросетям

Евгений Белоусов

Город
Новую станцию БКЛ «Аминьевская» подключили к электросетям
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Завершено технологическое присоединение станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Чтобы снабдить станцию электроэнергией, специалистами были проложены две кабельные линии напряжением 20 киловатт. Сети 20 киловатт отличаются высокой надежностью и позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети, отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила более семи тысяч киловатт.

До этого руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что после полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в городе станет намного свободнее в наземном транспорте. Около 100 тысяч москвичей воспользуются маршрутами БКЛ вместо электробусов и трамваев. Также появятся и новые наземные маршруты до станций метро.

В Москве планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена до конца 2024 года.

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