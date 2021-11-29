Участникам «Московского долголетия» рассказали о финансовой грамотности

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Представители «Финансового агентства города Москвы» Департамента финансов Москвы провели для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию о финансовой грамотности.

Спикерами лекции стали специалисты Екатерина Лавренова и Алексей Беляков. Они порекомендовали москвичам старшего возраста наиболее подходящий финансовый продукт под различные цели, разъяснили преимущества мобильного банкинга, а также рассказали о достоинствах биометрической идентификации.

Екатерина Лавренова рассказала участникам проекта — что такое финансовая цель, как ее сформулировать и реализовать. Также она посоветовала размещение средств на банковском вкладе, как наиболее приемлемый способ накопления.

В свою очередь, Алексей Беляков рассказал о возможностях мобильного банка. Он разъяснил пенсионерам, как переводить денежные средства без комиссии с использованием системы быстрых платежей и оплачивать ЖКХ и другие услуги с помощью QR-кодов. Кроме того, Беляков познакомил участников лекции с возможностями биометрической идентификации и о том, как она позволяет обезопасить финансовые операции.

Лекция доступна в записи для тех, кто пропустил прямой эфир, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 ноября сообщилось, что «Московское долголетие» совместно со столичным Комитетом ветеринарии подготовил марафон онлайн-лекций, который начался на Youtube-канале проекта. Проект был подготовлен специально для представителей старшего поколения, потому что они должны соблюдать домашний режим. Такие онлайн-лекции не только помогут пожилым людям скрасить досуг, но и расскажут им много нового об уходе за домашними питомцами.