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Около 30 кредитных организаций могут закрыться в РФ к октябрю 2022 года

Полина Долганова

Экономика
Около 30 кредитных организаций могут закрыться в РФ к октябрю 2022 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Около 30 кредитных организаций могут уйти с российского рынка к октябрю следующего года. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Индекс здоровья банковского сектора».

По прогнозам агентства, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно 8 процентов от их общего числа, могут перестать работать в РФ из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов уточнил, что риск прекратить свою работу в наибольшей степени относится к тем организациям, которые представляют категорию не выше «ruB».

Он также добавил, что в текущем году число случаев добровольного аннулирования лицензий сократилось по сравнению с 2020 годом, однако эти показатели все равно превышают статистические данные допандемийного времени, передает газета «Известия».

8 октября Банк России отозвал лицензию у московского «Орбанка».

В июле Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Спустя некоторое время лицензии также лишился банк «Платина». В агентстве по страхованию вкладов также отметили, что, согласно отчетам банка, по состоянию на 1 августа страховая ответственность агентства оценивается примерно в 107 миллионов рублей.

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