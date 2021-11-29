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Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Красноказарменной набережной

Евгений Белоусов

Происшествия
Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Красноказарменной набережной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Красноказарменная набережная д. 4Ас1 Карта всех событий

На Красноказарменной набережной произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. На данный момент на месте работают оперативные службы.

Движение по одной полосе в сторону Лефортовского моста затруднено, отмечается в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в отношении водителя автомобиля BMW, которого 26 ноября задержали после погони на МКАД ,возбудили уголовное дело. В салоне машины обнаружили свертки с наркотиками. При проведении обыска в квартире в Подмосковье, которую снимал 23-летний мужчина, сотрудники полиции нашли более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более пяти килограммов.

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