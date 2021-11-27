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Уголовное дело возбудили в отношении водителя BMW, задержанного с наркотиками на МКАД

Дарья Чентаева

Общество
Уголовное дело возбудили в отношении водителя BMW, задержанного с наркотиками на МКАД
Фото: moscow-live

При проведении обыска в квартире в Подмосковье, которую снимал 23-летний мужчина, устроивший серьезное ДТП на МКАД, сотрудники полиции нашли более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 килограммов, что составляет более 20 тысяч разовых доз.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили против мужчины уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в медицинском учреждении, передает Telegram-канал Агентство «Москва».

Видео: Агентство «Москва»

Ранее сообщалось, что днем 26 ноября на МКАД произошла погоня со стрельбой. Полицейские пытались остановить водителя BMW, который предпринял попытку скрыться во время проверки документов. В результате погони беглец протаранил пять машин. После задержания в салоне его автомобиля обнаружили наркотики.

Позже в Сети появилось видео задержания водителя иномарки.

Кроме того, в автомобиле задержанного полицейские обнаружили три крупных свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина перевозил шесть килограммов наркотиков.

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