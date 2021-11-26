Стрельба, пожар и наркотики: что известно о крупном ДТП на МКАД
Днем 26 ноября на МКАД произошла погоня со стрельбой. Полицейские пытались остановить водителя BMW, который предпринял попытку скрыться во время проверки документов. В результате погони беглец протаранил пять машин. После задержания в салоне его автомобиля обнаружили наркотики. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о данном происшествии.
По данным МВД, днем 26 ноября сотрудники ДПС остановили иномарку BMW на внутренней стороне МКАД. Во время проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и предпринял попытку скрыться.
Началась погоня за нарушителем, в ходе которой его автомобиль столкнулся с другими машинами. Одна из них после столкновения загорелась.
— В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным Telegram-канала Baza, за рулем BWM находился 23-летний молодой человек по имени Н. Сергей.
В автомобиле задержанного обнаружили три крупных свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.
Позже в Сети появилось видео задержания водителя иномарки. На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля несколько сотрудников полиции. В это же время рядом находятся врачи скорой помощи, которые оказывают ему помощь, обрабатывая рану на шее. После этого задержанного кладут на носилки.