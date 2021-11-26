Стрельба, пожар и наркотики: что известно о крупном ДТП на МКАД

Фото: Скриншот видео

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Днем 26 ноября на МКАД произошла погоня со стрельбой. Полицейские пытались остановить водителя BMW, который предпринял попытку скрыться во время проверки документов. В результате погони беглец протаранил пять машин. После задержания в салоне его автомобиля обнаружили наркотики. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о данном происшествии.

По данным МВД, днем 26 ноября сотрудники ДПС остановили иномарку BMW на внутренней стороне МКАД. Во время проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и предпринял попытку скрыться.

Началась погоня за нарушителем, в ходе которой его автомобиль столкнулся с другими машинами. Одна из них после столкновения загорелась.

— В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Видео: Telegram / Baza

По данным Telegram-канала Baza, за рулем BWM находился 23-летний молодой человек по имени Н. Сергей.

В автомобиле задержанного обнаружили три крупных свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

Позже в Сети появилось видео задержания водителя иномарки. На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля несколько сотрудников полиции. В это же время рядом находятся врачи скорой помощи, которые оказывают ему помощь, обрабатывая рану на шее. После этого задержанного кладут на носилки.