Появилось видео задержания водителя BMW, устроившего крупное ДТП на МКАД

Фото: Скриншот видео

Россия, Москва, МКАД, 30-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео задержания водителя BMW, который днем 26 ноября устроил крупное ДТП на МКАД, пытаясь скрыться от полиции.

На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля несколько сотрудников полиции. В это же время рядом находятся врачи скорой помощи, которые оказывают ему помощь, обрабатывая рану на шее. После этого задержанного кладут на носилки.

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что за рулем BWM находился 23-летний молодой человек по имени Сергей С. В его машине обнаружили шесть килограммов мефедрона.

Крупное ДТП на МКАД

Днем 26 ноября на 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.

Видео: Telegram / Baza

В попытке «убежать», водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.

Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали. Также сообщается, что в ходе осмотра его машины сотрудники МВД обнаружили пакет с неизвестным веществом.