Появилось видео задержания водителя BMW, устроившего крупное ДТП на МКАД
В Сети появилось видео задержания водителя BMW, который днем 26 ноября устроил крупное ДТП на МКАД, пытаясь скрыться от полиции.
На кадрах видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля несколько сотрудников полиции. В это же время рядом находятся врачи скорой помощи, которые оказывают ему помощь, обрабатывая рану на шее. После этого задержанного кладут на носилки.
До этого сообщалось, что за рулем BWM находился 23-летний молодой человек по имени Сергей С. В его машине обнаружили шесть килограммов мефедрона.
Крупное ДТП на МКАД
Днем 26 ноября на 30-м километре МКАД произошло ДТП с несколькими машинами, одна из которых в результате инцидента сгорела. По словам собеседника «ВМ», водитель, который спровоцировал аварию, пытался скрыться с места ДТП.
По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем авто.
В попытке «убежать», водитель протаранил около шести машин, а также задел бензобак «Волги». Именно последняя машина и сгорела дотла.
Вскоре полицейским удалось задержать водителя. По данным СМИ, водитель BMW был ранен в шею, его госпитализировали. Также сообщается, что в ходе осмотра его машины сотрудники МВД обнаружили пакет с неизвестным веществом.