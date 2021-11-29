Первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники выпустили в ОЭЗ Москвы

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Резидент особой экономической зоны ГК «Микрон» запустил в серийное производство компоненты для управления питанием в электронике промышленного назначения. Новая продукция имеет высокий экспортный потенциал, компания уже получила первые заказы от иностранных предприятий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Trench MOSFET-транзисторы, выпуск которых наладили в ОЭЗ, применяются в силовой электронике: в автоэлектронике, генераторах, источниках вторичного питания, контроллерах двигателей, светотехнике, промышленной электронике, телекоммуникационном оборудовании, энергетике.

— Группа компаний «Микрон» с 2015 года является одним из ключевых резидентов ОЭЗ в составе кластера микроэлектроники. Ежегодно компания выпускает до четырех миллиардов чипов, радиочастотных меток, микроконтроллеров и других изделий. Часть продукции уходит на экспорт. Новое серийное производство отвечает всем запросам мирового рынка и позволяет значительно нарастить экспорт столичной микроэлектроники, — рассказал Александр Прохоров.

Руководитель ведомства отметил, что развитию производств резидентов ОЭЗ способствуют различные преференции. Так, например, ГК «Микрон» наряду с другими резидентами доступна льготная ставка налога на прибыль, которая составляет 2 процента.

Полный цикл производства транзисторов реализован на собственных производственных площадях «Микрона».

— «Мощности «Микрона», размещенные в ОЭЗ Москвы с развитой инфраструктурой и логистикой, позволят выпускать более 50 миллионов транзисторов в год. Серийное производство по данной технологии компания освоила впервые. Стоит отметить, что транзисторы будут востребованы не только на зарубежных рынках — они позволят обеспечить импортозамещение в сфере силовой электроники в России, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Транзисторы, освоенные «Микроном» в серийном производстве по технологии Trench MOSFET с шагом ячейки 1 мкм на кремниевых пластинах диаметром 200мм, — один из самых распространенных электронных компонентов на мировом рынке.

На сегодняшний день «Микроном» освоен в серийном производстве сдвоенный N-канальный транзистор с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и пробивным напряжением в 20В. Идет освоение других типономиналов по этой технологии, а также оптимизация техпроцесса для скорейшего вывода на рынок новых востребованных продуктов по доступным ценам.

— Технология Trench MOSFET позволяет значительно уменьшить сопротивление открытого канала транзистора при более высоких динамических характеристиках, что открывает очень широкие возможности применения в любых приборах и устройствах силовой электроники. В частности, для управления двигателями, построения высокоэффективных силовых коммутаторов, понижающих стабилизаторов с синхронным выпрямлением и прочих силовых цепей. Первые заказы мы получили от партнеров из Юго-Восточной Азии. В настоящее время портфель заказов почти полностью сформирован из экспортных контрактов, — пояснила директор по развитию производства АО «Микрон» Ирина Коротова.

Ранее в 2021 году «Микрон» выпустил экспериментальную партию отечественного микроконтроллера на открытой архитектуре, который позволит при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий.