Наталья Сергунина: Детский технопарк «Мосгормаш» завоевал бронзу на международном конкурсе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Команда Upgrade Team из детского технопарка «Мосгормаш» заняла третье место в международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На конкурсе была высокая конкуренция — соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят! — рассказала заммэра.

На победу в конкурсе претендовали проекты для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.

Москвичи получили бронзу в возрастной категории 14–18 лет. Ребята презентовали собственную разработку «Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде».

Кроме того, третье место в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет досталось проекту «Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений» Российского государственного социального университета.

Призовой фонд составил две тысячи долларов, которые можно потратить на дальнейшее развитие проекта. Членами жюри выступили представители международного сообщества NeuroTechX.

До этого Наталья Сергунина рассказала об окончании ежегодного конкурса на соискание грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства. Финалистами стали 99 индивидуальных участников и коллективов, которые успешно прошли все три этапа отбора.