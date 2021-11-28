Наталья Сергунина рассказала о московской системе дополнительного творческого образования для детей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В ноябре закончился ежегодный конкурс на соискание грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства. Финалистами стали 99 индивидуальных участников и коллективов, которые успешно прошли все три этапа отбора. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Ее ключевое звено — школы искусств, где дети осваивают живопись, театральное мастерство, хореографию, вокал, музыку и другие направления. Конкурс грантов мэра Москвы — отличная возможность продемонстрировать свои умения и получить обратную связь от экспертного жюри, — рассказала заммэра.

В номинации «Фольклор» победила Полина Ларина — студентка второго курса Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

Дарья Стерлигова стала лауреатом первой степени в номинации «Классическая хореография», сняв видео своей тренировки у станка и исполнив вариацию партии Дульсинеи из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот».

Гран-при конкурса и первое место завоевала 14-летняя ученица школы искусств «Старт» — Екатерина Вашугина в номинации «Архитектура и дизайн».

16-летний Георгий Казаков, ученик Академии джаза, выиграл в номинации «Духовые инструменты», поразив своим умением играть на тубе.

В номинации «Театральное искусство» первого места была удостоена ученица детской музыкальной школы имени К.В. Молчанова — Василиса Левшина.

25 ноября Наталья Сергунина сообщила, что команда детского технопарка «Москва» заняла второе место на конкурсе по искусственному интеллекту. По словам заммэра конкурс состоялся в рамках Года науки и технологий в России.