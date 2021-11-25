Наталья Сергунина: Команда детского технопарка «Москва» заняла второе место на конкурсе по искусственному интеллекту
Детский технопарк «Москва» завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации «Креативные индустрии». Конкурс состоялся в рамках Года науки и технологий в России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.
— Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место, — сообщила заммэра.
Участниками AIIJC стали более 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.
Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала команды подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг, транспорт и других.
Затем 45 команд, показавших лучший результат, попали в финал. В финалистах оказались четыре команды детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».
В конце жюри определили 14 команд-победителей в 10 номинациях. Они разделили между собой призовой фонд в 13 миллионов рублей. Одним из лидеров конкурса оказалась команда детского технопарка «Москва» — TechMoscow. Команда стала второй в номинации «Креативные индустрии». Награждение победителей прошло на международной конференции AI Journey.
— К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет — знакомиться с интернетом вещей, — заключил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в пятницу, 26 ноября, на ВДНХ откроется самый большой каток столицы.