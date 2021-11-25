Наталья Сергунина: Команда детского технопарка «Москва» заняла второе место на конкурсе по искусственному интеллекту

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Детский технопарк «Москва» завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации «Креативные индустрии». Конкурс состоялся в рамках Года науки и технологий в России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.

— Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место, — сообщила заммэра.

Участниками AIIJC стали более 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.

Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала команды подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг, транспорт и других.

Затем 45 команд, показавших лучший результат, попали в финал. В финалистах оказались четыре команды детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

В конце жюри определили 14 команд-победителей в 10 номинациях. Они разделили между собой призовой фонд в 13 миллионов рублей. Одним из лидеров конкурса оказалась команда детского технопарка «Москва» — TechMoscow. Команда стала второй в номинации «Креативные индустрии». Награждение победителей прошло на международной конференции AI Journey.

— К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет — знакомиться с интернетом вещей, — заключил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в пятницу, 26 ноября, на ВДНХ откроется самый большой каток столицы.