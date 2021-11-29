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Новак оценил ситуацию с мировыми запасами нефти

Полина Долганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Новак оценил ситуацию с мировыми запасами нефти
Фото: roscongress / Николай Гернет

Ситуация с мировым запасом нефти оценивается в настоящее время как нормальная. ОПЕК+ наблюдает за текущей динамикой. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

— Сейчас работают коллеги, входящие в мониторинговую группу JTC (технический комитет ОПЕК+ — прим. «ВМ»), они представят нам соответствующие данные. Но то, что мы еженедельно видим, — пока ситуация нормальная, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, 22 ноября стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября. Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69 процента — до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56 процента — до 75,19 доллара за баррель.

Цена на нефть в конце первого полугодия 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель. Об этом 16 ноября заявил вице-президент по коммерции и логистике Роснефти Отабек Каримов. По его словам, одна из причин падения цен — это намерение США и других стран использовать стратегические запасы сырья, чтобы снизить рост стоимости топлива. Он добавил, что если, кроме КНР и Японии, к США присоединится Южная Корея, это будет означать долговременный тренд на снижение нефтяных цен.

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