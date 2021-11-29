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Спасатели перечислили признаки непрочного льда

Ирина Игнатенко

Общество
Спасатели перечислили признаки непрочного льда
Фото: freeimages.com

Первый заместитель начальника подмосковной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако сообщил, что с целью предотвращения несчастных случаев на воде в зимний период спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасностях тонкого льда.

Спасатели подчеркнули, что даже если ледовая поверхность водоема кажется прочной, то это не означает, что она сможет выдержать вес взрослого человека. Для безопасного перемещения толщина льда должна быть более семи сантиметров. Это возможно только при условии продолжительной морозной погоды.

Также спасатели рассказали, как определить прочность льда. Прочный лед всегда голубого цвета, а если лед белого цвета, то это уже должно вызывать опасения. Опасно выходить на лед, если он серый или желтый.

Кроме того, на прочность льда влияют температурные условия. Если столбик термометра поднялся выше нуля, то и прочность льда существенно снижается, выходить на него опасно, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед гуся на пруду в ТиНАО. Неравнодушные жители вызвали спасателей.

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