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Сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед гуся на пруду в ТиНАО

Юлия Курганова

Город
Сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед гуся на пруду в ТиНАО
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Внуковское, бульвар Андрея Тарковского Карта всех событий

Гуся, вмерзшего в лед на пруду в ТиНАО, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщается в воскресенье, 28 ноября, в Telegram-канале оперативных новостей департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В дежурную часть поступило сообщение, что на бульваре Андрея Тарковского в поселении Внуковское в пруду гусь примерз к ледяной корке, самостоятельно птица выбраться не могла. Неравнодушные жители вызвали спасателей.

По прибытии сотрудники МЧС оделись в гидрокостюмы и спустились в пруд. Они аккуратно освободили гуся из ледяного заточения, птица не пострадала.

22 ноября спасатели в Москве помогли застрявшей в подвале кошке. Спасатели столичного авиацентра вызволили кошку, которая застряла в подвале дома на улицу Адмирала Лазарева.

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