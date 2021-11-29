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Эксперты рассказали, куда не стоит вкладывать сбережения

Ирина Игнатенко

Финансы
Эксперты рассказали, куда не стоит вкладывать сбережения
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперты рассказали куда в настоящее время не стоит вкладывать сбережения. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев не рекомендует инвестировать в ценные бумаги компаний, напрямую связанных со сферой турима. К ним относятся международные гостиничные сети и сервисы бронирования жилья, основные производители самолетов, авиакомпании. По его словам, некоторые из акций этих компаний уже начали заметно снижаться в цене.

Подобные бумаги, по словам эксперта, могут оказаться выгодным вложением, если рассмотреть перспективу в 1-2 года.

При этом он добавил, что не стоит избегать покупок энергетических акций.

— Даже если нефть на время скорректируется вниз под 75 и даже 70 долларов за баррель, то общая инфляция быстро вытащит котировки обратно наверх. Соответственно, на энергетические акции с образовавшимся дисконтом уже через неделю-другую может начаться поистине ажиотажный спрос, — пояснил он.

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин отметил, что необходимо снижать в портфеле долю рисковых активов (в первую очередь — акций) и увеличивать долю защитных инструментов, включая доллар или швейцарский франк, золото, в том числе в виде обезличенных металлических счетов, передает Life.ru.

До этого миллиардер назвал лучший способ подготовиться к пенсии.

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