Анастасия Ракова рассказала о новой функции для школьников в приложении МЭШ

Фото: Комплекс социального развития

Возможность передать сведения о посещении учреждений культуры появилась у школьников столицы благодаря мобильному приложению Московской электронной школы (МЭШ). Об этом 29 ноября рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис, в котором школьники столицы смогут создать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве и спорте появился в МЭШ в этом году. В нем также можно отметить свое посещение учреждений культуры, музеев и театров, «зачекинившись».

— Это даст достаточно подробную картину культурной жизни, и по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребенок, — сказала Анастасия Ракова.

Чтобы отметить свое посещение музей, театра или кинотеатра, необходимо зайти в раздел «Ученик» в «Дневнике МЭШ», после чего выбрать «Культурные места рядом» и нажать на кнопку «отметить помещение». Кроме того, посещения учреждения культуры заносятся в портфолио, если пользоваться картой «Москвенок», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в МЭШ появились новые виртуальные лаборатории по математике. Среди них: «Теория вероятностей», «Графики функций. Часть 2», «Математическое моделирование», «Математический конструктор» и новая лаборатория по физике «Обработка результатов экспериментов». Виртуальные лаборатории Московской электронной школы — современный инструмент для изучения свойств объектов и явлений, проведения экспериментов.