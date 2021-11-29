Ученый объяснил, почему штамм коронавируса «омикрон» появился именно в Африке

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Ученый из Новосибирска, кандидат биологических наук Сергей Седых объяснил, почему новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», появился именно в Африке.

Он отметил, что сам факт появления нового варианта коронавирусной инфекции не должен никого удивлять. Мутация вируса, по словам ученого, это закономерный процесс. Мутации обычно снижают жизнеспособность вируса, но бывают и такие, которые повышают.

— Почему это произошло в Африке? Там много иммунодефицитных (ВИЧ, СПИД). И, скорее всего, вирус вот так по-особенному мутировал по многим позициям именно в организме иммунодефицитного, — отметил специалист в комментарии изданию «Царьград».

Он пояснил, что у таких пациентов иммунная система слабо борется с вирусом, он ускользает и долго живет, накапливаются мутации.

Сергей Седых добавил, что из-за таких иммунодефицитных пациентов и будут рождаться все новые, более опасные штаммы. Чтобы избежать этого, необходимо повысить процент вакцинированных, в частности, в африканских странах.

До этого медики назвали нетипичные симптомы «омикрон»-штамма. По их словам, при инфицировании новым вариантом COVID-19 у пациентов не исчезнут запахи и вкусовые ощущения, однако у больных может повыситься температура и возникнуть сильная усталость.