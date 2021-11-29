Медики назвали нетипичные симптомы «омикрон»-штамма

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Южноафриканские врачи назвали нетипичные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон».

По их словам, при инфицировании новым вариантом COVID-19 у пациентов не исчезнут запахи и вкусовые ощущения, однако у больных может повыситься температура и возникнуть сильная усталость. Кроме того, у пациентов может в значительной степени участиться пульс, передает SM-News.

До этого медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от двадцати до тридцати лет.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.