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Автобусный парк возле деревни Красная Пахра готов наполовину

Евгений Белоусов

Город
Автобусный парк возле деревни Красная Пахра готов наполовину
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Почти на 55 процентов выполнено строительство автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 29 ноября.

По его словам, на данный момент на объекте ведутся работы по обустройству дождевой и хозяйственно-бытовой канализаций и сети водоснабжения. Ведется работа по устройству фасада, кровли корпусов, а также электрификации и газофикации.

Всего в парке будет построено четыре корпуса, суммарная площадь которых составит более 21 тысячи квадратных метров, будет установлено 200 зарядных постов для электробусов. Кроме того, парк будет оборудован четырьмя трансформаторными подстанциями, очистительным сооружением и плоскостной стоянкой.

Завершить строительство объекта планируется в первом квартале 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что новый пункт оборота поездов «Ласточка» открыли на станции Московского центрального кольца (МЦК) Белокаменная. В столичной магистрали отметили, что в пункте составы будут находиться в ночное время суток. Здесь же предусмотрено прохождение технического обслуживания. В настоящий момент по кольцу ходят 44 поезда «Ласточка», из-за чего минимальное ожидание электрички составляет четыре минуты, а максимальное — восемь.

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