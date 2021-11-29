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«Помогла знахарка»: актер Евгений Князев рассказал об отношении к мистике

Ирина Игнатенко

Общество
«Помогла знахарка»: актер Евгений Князев рассказал об отношении к мистике
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Актер Евгений Князев рассказал о съемках в сериале о Вольфе Мессинге. Он отметил, что эту роль ему предложили еще за год до начала съемок, и он, не раздумывая согласился, хотя имел не очень большое представление о Мессинге.

— Уж потом стал узнавать, что это за личность. Конечно, Вольф Мессинг — личность огромного масштаба и человек – загадка, — отметил Князев в комментарии argumenti.ru.

Актер отметил, что никаких мистических событий на съемках сериала не происходило, а смерть одного из актеров Романа Гречишкина, сыгравшего Мессинга в молодости — это просто печальное совпадение.

— В мистику я не верю. Это что-то неизвестное, то, чего мы не понимаем и не знаем. Лично я верю в предназначение свыше, в то, что не нами определяется, кем мы станем. От нас зависит исключительно одно – каким человеком ты станешь! — добавил актер.

По его словам, он сталкивался с необъяснимым только раз в жизни. Актер рассказал, что его младшая дочь заикалась и избавиться от этой проблемы ей помогла знахарка, а не врачи.

До этого стало известно, какой будет новая киноверсия «Мастера и Маргарита». Картина готовится к выходу на экраны в 2022 году.

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