Медик назвала способы избавления от головной боли из-за пасмурной погоды

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Дождливая и облачная погода может вызвать головную боль и влиять на общее состояние здоровья. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко объяснила, как предотвратить такой недуг.

Эксперт отметила, что в пасмурные дни обычно темно, что негативно сказывается на глазах. Недостаток света может стать причиной болей в голове.

— Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове, — уточнила Лещенко.

Медик порекомендовала в непогоду почаще включать свет в помещениях. Это можно делать даже утром, так как в этом вопросе лучше ориентироваться на свои потребности, а не на время суток.

— У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света — один гаджет, — заключила она в интервью радио Sputnik.

До этого врач-невролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, член Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Оксана Мордовина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что спровоцировать мигрень могут различные факторы, в том числе определенные продукты и запахи.