Пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов в год

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Каждый год пилоты Московского авиацентра (МАЦ) совершают более 350 вылетов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, большую часть летного состава Московского авиацентра составляют офицеры запаса – 90 процентов. Всего в авиапарке столицы 11 воздушных судов, среди которых пять пожарных вертолетов. Экипажи проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах.

— Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов. С начала этого года пожарные вертолеты приняли участие в тушении 14 крупных пожаров, — передает слова Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что ежедневно дежурство несут пять вертолетов – два пожарных и три санитарных. Время от получения сигнала до прибытия экипажа в любую точку города – до 25 минут.

До этого сообщалось, что специалисты МАЦ с начала года совершили более 870 выездов и вылетов на спасение людей. Под контролем санитарной авиации находится вся территория города, включая ТиНАО.