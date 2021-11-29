Актриса Валентина Иванова из «Угрюм-реки» скончалась в возрасте 77 лет

Фото: РИА Новости

Советская и российская актриса Валентина Иванова, наиболее известная по роли в фильме «Угрюм-река», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Театра имени Ермоловой.

Артистка ушла из жизни 22 ноября, однако общественность узнала об этом только сейчас.

— С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Николаевны, — говорится в сообщении.

Валентина Иванова родилась 28 августа 1944 года. Профессиональное образование она получила в 1968 году в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). После пришла в Театр имени Ермоловой, в котором служила всю творческую жизнь. Именно на этой сцене она сыграла множество разноплановых ролей. Среди театральных постановок, в которых принимала участие Иванова, числятся «Царь Максимилиан», «Любовь — книга золотая», «Союз одиноких сердец», «Горное гнездо» и многие другие.

Однако широкую известность актриса получила благодаря роли в киноленте «Угрюм-река» режиссера Ярополка Лапшина, где она сыграла Нину Куприянову, жену Прохора Громова.