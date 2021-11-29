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«Хотели встретиться»: Губерниев рассказал о последнем разговоре с Градским

Ирина Игнатенко

Общество
«Хотели встретиться»: Губерниев рассказал о последнем разговоре с Градским
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что был знаком с Александром Градским, но лично встречался с ним не так много раз.

Он назвал Градского абсолютным гением музыки. Губерниев отметил, что планировал пригласить его в студию и поговорить о футболе.

— Мы с ним обсуждали спорт — он был болельщиком «Спартака». Мы с ним общались по телефону примерно три недели назад. Тогда я высказал надежду на то, что мы в скором времени встретимся, чтобы обсудить «Спартак», но не встретились, — отметил Губерниев в комментарии ФАН.

Он добавил, что смерть Градского — это огромная потеря для российской культуры.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Несколько дней назад артиста госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. В итоге причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. В сентябре артист переболел коронавирусной инфекцией.

Церемония прощания с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве.

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