Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, важны ли в документах две точки над буквой «Е»

Евгений Белоусов

Общество
Москвичам рассказали, важны ли в документах две точки над буквой «Е»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ко Дню буквы «Ё» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, насколько важно использование этой буквы в документах и чем опасно разночтение, когда вместо буквы «Ё» пишется буква «Е».

По утверждению ведомства, часто люди обращаются с заявлением об исправлении в записях гражданского состояния фамилий, имен и отчеств, в которых присутствует буква «Ё», чтобы привести их в соответствие с выданными ранее документами, где вместо этой буквы используется «Е» и наоборот.

— Люди обращаются для приведения своих документов в соответствие для доказательства родства, вступления в гражданство, переезда в другую страну, мотивируя тем, что за рубежом нет аналога букве «Ё», — сообщают в пресс-службе.

Подобные проблемы вызваны прежде всего тем, что ранее при оформлении официальных документов буква «Ё» практически не употреблялась. Разночтения появились из-за распространения ее использования в последнее время.

В ведомстве уточнили, что написание буквы «Ё» в именах собственных в соответствии с правилами русского языка и Федеральным законом РФ ФЗ-53 от 01.07.2005 «О государственном языке РФ» является смыслообразующим. Кроме того, эту букву необходимо всегда писать в тех случаях, когда слово можно прочесть неправильно. К таким случаям относятся и имена собственные.

Однако, отмечают в пресс-службе, эти правила часто игнорируются, что и приводит к появлению разночтений.

До этого исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что спецпроектом для молодоженов «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз за все время его существования. В спецпроекте собрана информация о всех выездных площадках Москвы для регистрации брака. Отмечается, что наибольшей популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова.

Читайте также:
Документы ЗАГСы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте