Москвичам рассказали, важны ли в документах две точки над буквой «Е»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ко Дню буквы «Ё» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, насколько важно использование этой буквы в документах и чем опасно разночтение, когда вместо буквы «Ё» пишется буква «Е».

По утверждению ведомства, часто люди обращаются с заявлением об исправлении в записях гражданского состояния фамилий, имен и отчеств, в которых присутствует буква «Ё», чтобы привести их в соответствие с выданными ранее документами, где вместо этой буквы используется «Е» и наоборот.

— Люди обращаются для приведения своих документов в соответствие для доказательства родства, вступления в гражданство, переезда в другую страну, мотивируя тем, что за рубежом нет аналога букве «Ё», — сообщают в пресс-службе.

Подобные проблемы вызваны прежде всего тем, что ранее при оформлении официальных документов буква «Ё» практически не употреблялась. Разночтения появились из-за распространения ее использования в последнее время.

В ведомстве уточнили, что написание буквы «Ё» в именах собственных в соответствии с правилами русского языка и Федеральным законом РФ ФЗ-53 от 01.07.2005 «О государственном языке РФ» является смыслообразующим. Кроме того, эту букву необходимо всегда писать в тех случаях, когда слово можно прочесть неправильно. К таким случаям относятся и имена собственные.

Однако, отмечают в пресс-службе, эти правила часто игнорируются, что и приводит к появлению разночтений.

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