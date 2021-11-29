Эксперт Роскачества объяснила, в чем опасность употребления прошлогоднего картофеля

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Регулярное употребление в пищу прошлогоднего картофеля может вызвать серьезные ухудшения состояния здоровья. Об этом заявила начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

По ее словам, старый овощ содержит множество токсинов, которые сказываются на организме. Чтобы предотвратить недуг, следует тщательно выбирать картошку. На безвредном овоще не должно быть темных и зеленых пятен, что свидетельствует о высоком содержании опасного для здоровья человека соланина. Сам плод должен быть целым и ровным.

— Для того чтобы отравиться соланином, необходимо съесть несколько килограммов незрелого неочищенного картофеля или ботвы без предварительной варки, — отметила Котельникова.

Также есть несколько способов уменьшить содержание соланина в картофеле. Перед употреблением его стоит тщательно помыть и очистить от пятен, а также в обязательном порядке сварить, пожарить или запечь.

— Если вы с опасением относитесь к нитратам, то перед варкой или жаркой картофеля оставьте очищенные клубни на 30 минут в воде и дважды ее поменяйте. Конечно, это приведет к потере крахмала, но и нитраты значительно снизятся, — заключила эксперт в интервью агентству Прайм.

До этого исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного фонда» Марина Строгая рассказала, что, несмотря на ежегодную тенденцию уменьшения цен на овощи, которые входят в борщевой набор, текущий год стал исключением. Обычно цена снижается в период сбора урожая, но в этом году он стал не самым лучшим. Это привело к росту цен, в частности, на картофель.