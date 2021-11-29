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Столичные врачи вылечили от коронавируса 3703 пациента за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 3703 пациента за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 3703 пациента за сутки. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 768 538 человек.

За последний день в Москве выявили 3434 новых заболевших.

Число госпитализированных пациентов составило 747, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 601.

За сутки скончались 93 пациента, подытожили в оперштабе.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 3703 пациента за сутки Фото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили еще 33 860 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 7,6 процента пациентов от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За прошедшие стуки от инфекции умерли 1209 граждан. При этом российским врачам удалось полностью вылечить от коронавируса 27 700 пациентов.

Таким образом с начала пандемии в России зарегистрировали 9 604 233 случая коронавируса в 85 регионах.

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До этого стало известно, что Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующее постановление главного санитарного врача. Оно вступило в силу с 17 ноября.

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