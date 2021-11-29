Эксперт по этикету объяснила, что делать с истериками детей в общественных местах

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Эксперт по этикету Татьяна Полякова объяснила, как реагировать на детские истерики в общественных местах.

По словам Поляковой, делать ребенку замечания публично не стоит — успокойте его, а уже дома объясните, что в его поведении было не так.

— Никогда нельзя делать замечания прилюдно, детям замечания можно делать только дома. Например, французы не имеют детского меню и никогда не берут детей с собой, а итальянцы всегда с детьми. Ребенок хочет внимания, он понимает, что вы отвлекаетесь на другое, и он на это реагирует и может раздражаться. Мы сейчас много куда берем с собой детей, а я, например, никогда не была в ресторане со своими родителями. Если французы берут с собой в ресторан ребенка, то они усаживают его вместе со всеми и всем составом объясняют и поясняют ему, что к чему. Он равноправный член этого застолья, — объяснила Полякова в интервью для YouTube-канала FameTime TV.

Эксперт уточнила, что ребенка нужно готовить к выходу в свет или не брать его с собой, если место не подразумевает нахождения там детей.

Если вы стали свидетелем истерики ребенка в самолете, то, со словам Поляковой, не нужно делать его родителям никаких замечаний, так плач малыша не является нарушением общественных норм.

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