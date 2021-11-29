«Ты просто умер»: Киркоров эмоционально отреагировал на оскорбления Дробыша

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров дерзко ответил на оскорбления со стороны продюсера Виктора Дробыша. В передаче «Звезда в ответе» на телеканале МУЗ-ТВ, которую ведет блогер Ида Галич, показали, как нелестно он отзывается о коллеге по шоу-бизнесу.

— Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь... Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит, — отметил однажды Дробыш.

Однако после продюсер признался, что сожалеет о сказанных на эмоциях словах.

В ответ на это Филипп Киркоров заявил, что больше никогда не будет иметь общих дел и общаться с Виктором Дробышем. По словам певца, коллега для него «морально умер».

— Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!, — ответил Киркоров.

Примечательно, что не только певец оказался под прицелом Дробыша. Также он нелицеприятно высказался по поводу Прохора Шаляпина и сказал, что ему стыдно за него, пишет издание Starhit.

До этого Филипп Киркоров рассказал о своих переживаниях из-за развода с Примадонной российского шоу-бизнеса Аллой Пугачевой, который состоялся в ноябре 2005 года.