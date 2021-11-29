Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства здания для центров самбо и бокса в «Лужниках»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Строительство здания для Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках» завершено почти на 70 процентов. Об этом 29 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Конструктив здания центров самбо и бокса полностью готов. В настоящее время завершается устройство кровли, идут фасадные работы, монтаж внутренних перегородок и устройство инженерных систем, — рассказал заместитель мэра.

Общую готовность здания Андрей Бочкарев оценил в 67 процентов. Он также отметил, что работа по формированию в «Лужниках» современного спорткластера продолжается. Кроме зданий центров, ведется строительство теннисного центра и ледового дворца «Кристалл». Кроме того, продолжается реконструкция спортивного зала «Дружба».

Заммэра напомнил, что за три года в Москве планируется построить около 30 спортивных объектов за счет бюджета города.

До этого, 27 ноября, Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году по программе реновации планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Глава строительного комплекса добавил, что в настоящее время по программе реновации в новое жилье уже переселено более 45 тысяч горожан.