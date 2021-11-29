«За рулем сидела учительница»: трое детей погибли в аварии в Алтайском крае

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Снегоуборочная машина и легковушка с четырьмя пассажирами-второклассниками столкнулись на переезде «Тальменка — Среднесибирское» в Алтайском крае в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По данным Министерства образования региона, за рулем легковой машины была учительница из Луговской средней школы, которая перевозила своих учеников. Трое школьников погибли в результате аварии, еще один ребенок находится в больнице с серьезным травмами.

— Трое погибших — ученики, второклассники. За рулем сидела их учительница. Еще один ученик в больнице, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что легковой автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал.

По факту аварии проводится проверка, пишет РИА Новости.

На минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. По данным ведомства, наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66). Добавляется, что среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 18 детей в возрасте до 16 лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.