Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Илья Ашуров

Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

— Призываем автовладельцев быть максимально внимательными при приближении к пешеходным переходам, также помните, что маленького ребенка сложнее заметить, — говорится в сообщении ведомства.

На неделе с 15 по 21 ноября на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести.

Читайте также:
Пострадавшие ДТП Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте