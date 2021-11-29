Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

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На минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

— Призываем автовладельцев быть максимально внимательными при приближении к пешеходным переходам, также помните, что маленького ребенка сложнее заметить, — говорится в сообщении ведомства.

На неделе с 15 по 21 ноября на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести.