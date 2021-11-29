Специалисты раскрыли полезные для здоровья свойства свеклы

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Следование правилам здорового питания и добавление в ежедневный рацион свеклы помогут снизить артериальное давление. Об этом заявила зарубежный эксперт Миранда Слейд.

По ее словам, гипертония «тихо» и медленно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям: инфаркту и инсульту. Так, чрезмерное употребление жирной и соленой пищи может стать причиной развития таких недугов. Однако правильный рацион питания поможет не допустить такого развития событий.

— Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно, — отметила Слейд.

Специалист в материале издания Daily Express уточнила, что свекольный сок обладает наибольшей пользой для страдающих гипертонией людей. Это доказали научные исследования, в ходе которых участники выпивали сок или съедали запеченный овощ. За две недели их заниженное артериальное давление значительно повысилось.

Приправы, которые часто используются для придания особого вкуса при приготовлении блюд, в некоторых случаях могут нанести вред здоровью. В списке приправ, которые могут нанести вред здоровью, оказались соевый соус, глутамат натрия, острый перец, уксус, мята, базилик, розмарин, корица, лакрица.