Названы самые вредные для здоровья приправы
Приправы, которые часто используются для придания особого вкуса при приготовлении блюд, в некоторых случаях могут нанести вред здоровью.
В списке приправ, которые могут нанести вред здоровью, оказались соевый соус, глутамат натрия, острый перец, уксус, мята, базилик, розмарин, корица, лакрица.
Так, мята при всех своих положительных качествах в больших количествах может раздражать желудочно-кишечный тракт.
Глутамат натрия, который встречается во многих продуктах, может вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать тахикардию.
Корица в больших количествах может оказать негативное влияние на печень.
Острый перец не рекомендуется людям с проблемой пищеварительной системы, поскольку может вызвать раздражение слизистой. Таким же действием обладает и уксус, передает «МИР 24».
Соевые соусы содержат много вредных субстанций, а в импортной продукции из Китая, Таиланда или Тайваня часто обнаруживают канцерогенные вещества.
До этого нутрициолог объяснmir24.tvила, к чему приведет полный отказ от приправ.
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