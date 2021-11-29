Названы самые вредные для здоровья приправы

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Приправы, которые часто используются для придания особого вкуса при приготовлении блюд, в некоторых случаях могут нанести вред здоровью.

В списке приправ, которые могут нанести вред здоровью, оказались соевый соус, глутамат натрия, острый перец, уксус, мята, базилик, розмарин, корица, лакрица.

Так, мята при всех своих положительных качествах в больших количествах может раздражать желудочно-кишечный тракт.

Глутамат натрия, который встречается во многих продуктах, может вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать тахикардию.

Корица в больших количествах может оказать негативное влияние на печень.

Острый перец не рекомендуется людям с проблемой пищеварительной системы, поскольку может вызвать раздражение слизистой. Таким же действием обладает и уксус, передает «МИР 24».

Соевые соусы содержат много вредных субстанций, а в импортной продукции из Китая, Таиланда или Тайваня часто обнаруживают канцерогенные вещества.

До этого нутрициолог объяснmir24.tvила, к чему приведет полный отказ от приправ.

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