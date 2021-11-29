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День воинской славы России отметят в Музее Героев

Ольга Маркова

Развлечения
День воинской славы России отметят в Музее Героев
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
ул. Большая Черёмушкинская, д. 24, корп. 3 Карта всех событий

Музей Героев Советского Союза и России 5 декабря приглашает взрослых и детей на торжественную программу, посвященную 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, Дню воинской славы России.

День начнется с мемориально-патронатной акции у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участникам мероприятия расскажут о заводе и о судьбах погибших, чьи имена увековечены на памятнике.

В музее открыты две тематические выставки: «Бери шинель, пошли домой!» из собрания Московского объединения художников Международного художественного фонда и «Они отстояли Москву» из собрания Музея Героев.

На экскурсии «Москва — Город-герой, Москва — город Героев» гостям поведают о том, как в тяжелых боях 1941 года рождались боевое мастерство и готовность к подвигу. Биографии многих Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны объединяет участие в защите Москвы.

Завершит программу лекция «Портреты Героев рассказывают». Слушатели познакомятся с галереей портретов участников битвы под Москвой 1941–1942 годов и узнают, как художники воссоздавали образы героев спустя десятилетия, и в каких случаях результат творчества вступал в противоречие с исторической реальностью.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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