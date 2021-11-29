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Минобрнауки России утвердило критерии для бессрочной аккредитации вузов

Полина Долганова

Общество
Минобрнауки России утвердило критерии для бессрочной аккредитации вузов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Минобрнауки утвердило аккредитационные показатели по образовательным программам высшего образования. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

Изменения в федеральный закон «Об образовании» вступят в силу с 1 марта следующего года.

— Цели создания новой системы — упрощение процедуры, прозрачность критериев, снижение нагрузки на университеты, оптимизация трудозатрат, связанных с регулярным проведением аккредитации, — говорится в сообщении ведомства.

Нововведения предполагают, что качество образования будет оцениваться по количеству в вузах преподавателей с учеными степенями, по количеству трудоустроенных выпускников, а также по доле успешно сдавших диагностические работы студентов.

Действия приказа продлятся до 1 сентября 2024 года, передает агентство городских новостей «Москва».

9 ноября Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил русской орфографии». Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Создатели проекта пояснили, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, который обеспечивает эффективную письменную коммуникацию, но и теоретического обоснования принимаемых решений.

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